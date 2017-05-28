وتد.. مسامرات الشعراء

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شفق السريع

لا يمكن أن يمر أسبوع واحد إلا و يكون هناك اجتماع مرتب له او جاري بالصدفة للشعر والشعراء.. وفي كل مناطق المملكة تتم هذه الاجتماعات، او ما يطلق عليها ( مسامرات الشعراء)،وغالباً ما يتم اكتشاف شاعر شاب جديد لم يجد له مساحةً في الإعلام ولو لمرةٍ واحدة .. هذه المسامرات يُكتشف من خلالها قصائد جميلة تستحق النشر، وتستحق الظهور قبل شاعرها.. هذه القصائد تستغرب أنها مخبأه في صدور أصحابها..فكيف لنا إخراج مثل هذه القصائد الى السطح و الى النور؟.. الإجابة لا تحتاج إلى (حك صابر)، ولا إلى(كيف الراي، كيف ناصلها)..

الحل سهل جداً، وفي رأيي أن وسائل الإعلام الشعبي يجب عليها مد أذرعها (مراسليها) الى هذه (المسامرات)،وأن تعتبرها حدثاً شعبياً مهماً يجب حضوره..وليس شرطاً ان تغطيها تغطيةً إعلاميةً كاملة، و إنما لها أن تختار الأجمل وتنشره إن كانت صحفاً ورقيةً أو تبثه إن كانت قناةً شعبيةً..

ارتويت:

تعبت من قول القصايد على ماش

اكتب و تحفظها الدروج المغاليق

لـ/ ناهس الزبيدي.