وتد.. منتديات المرقاب

شارك عبر واتساب

شفق السريع

مع انتهاء القرن العشرين وابتداء القرن الواحد و العشرين، و تحديداً عام 2000 للميلاد، أشرقت الساحة الشعبية عبر الشبكة العنكبوتية بموقعٍ إلكترونيٍ إهتم بالموروث و بالشعر و الأدب و الفروسية و الإعلام..

أذكر حينها عندما اجتمع الشاعر الكبير حبيّب العازمي ببعض المهتمين بالشعر و الإعلام وكانوا خمسة أشخاص، فاقترح عليهم إنشاء موقع يجمع كل شعراء و شاعرات منطقة الخليج تحت سقفٍ واحد.. و بالفعل تم تشكيل فريق العمل و بدأوا بتنفيذ فكرة حبيّب العازمي..منتدى المرقاب انطلق من خلاله شعراء شباب الى عالم النجومية..

وحققوا شهرةً واسعةً من خلاله ساعدتهم على البروز عبر محطات الإعلام.. وفي إحدى حلقات شاعر المليون كان هناك 70 ‎%‎ من الثمانية والأربعين جميعهم أعضاء حصريين لموقع المرقاب.. بل ورفع البيرق في واحدٍ من أجزائه أحد أعضائه..

ومن المرقاب أيضاً فاز بجائزة الملك عبدالعزيز للموروث الشعبي بالمركز الأول.. ومنه كذلك بزغ نجوم في الإعلام شاركوا في إدارة و تقديم العديد من البرامج التلفزيونية و الإذاعية، و تقلدوا مناصب تحريرية في الصحف الورقية والإلكترونية..

و منه برز نجوم في ادارة بعض المسابقات و الفعاليات الشعبية..المرقاب لم يتوقف على موقعه الإلكتروني بل تجاوزه الى الفضاء.. فأنشأ أرقى قناة شعبية لا زالت تمارس دورها الإعلامي الشعبي و الوطني الى الساعة، هي قناة المرقاب الفضائية..

منتدى المرقاب لم يكن مجرد منتدى إلكتروني بقدر ما كان جامعة تخرج منها كوادر إعلامية و أسماء لامعة في الشعر و الموروث.. يعود فيه الفضل بعد الله الى الشاعر العلم حبيّب العازمي صاحب الامتياز و مالك منتديات المرقاب..

رتويت:

سقاك السيل واحياك الحيا يامنتدى المرقاب

على ذكرك شريط الذاكره يمشي على هونه

بعد ما مرّني طاريك ناديته وانا مرتاب

اخاف انه نساني عقب حال البعد من دونه

لـ/ ســدّاح.