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شعر- عبير بنت أحمد

الصاحب اللي ما سـأل عنـي ولا أهتـم لبكـاي

مـا حدنـي ربـي اداري خاطـره وابكـي معـه

والمشكلة المشكلة .. لا مـن طعنـي مـن وراي

وانا اكتم الصرخة أخاف يهل -لأجلي- مدمعه!!

علّيـت قـدره بالشعـر ابيـه يوصـل مستـواي

بسّ الدنـي دايـم دنـي مهمـا تحـاول ترفعـه

انقال عنّه معجـزه اللـي قـدر يكسـب رضـاي

وانقال عنّي عاااااشقة والروح في رهـن اصبعـه

أما اعشقه …!! الا يهبا.. ما طال لو ريحة غلاي

المسك غالي… والا نفخ الكيـر صنعـة مصنعـه

انا اللي كنت ازرع لغيري راحته ../.. أجني شقاي

أنا اشهد انه هالزمـن إمـا يطيعـك .. أو طعـه

يا قلب تبطي مالقيت اللي يبـي قربـك / سـواي

من يشتريك اشره ومن خلاك للفرجـة ../.. بعـه

الغـول والعنقـاء والخـل الـوفـي + هــواي

صـاروا بعينـي مستحيـلات الزمـان الأربـعـة

صدَّقت بالله ما خِلِق فالأرض مـن يصـدق معـاي

وآمنت بأنه .. غير وجه أمي …… مجرد أقنعـه