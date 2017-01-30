وجه بتطويره وتوفير احتياجاته.. وزير الشؤون الإسلامية يزور ميقات وادي محرم

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الطائف- واس

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، بجولة تفقدية لميقات وادي محرم في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطلع معاليه خلال الجولة على الميقات، والمرافق التابعة له، والمشروعات المنفذة مؤخراً، كما استمع لشرح موجز ـــ من قبل مهندسي الفرع ـــ عن مراحل تطوير الميقات، وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى معاليه بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم، ووجه الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها؛ بما يحقق لضيوف الرحمن مزيدا من الطمأنينة والخشوع أثناء تأديتهم المناسك.

من جهة أخرى عقد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ اجتماعا مع مهندسي الوزارة والفرع؛ نوقش خلاله وضع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الاحتياجات العاجلة؛ للاستفادة منها ـــ بإذن الله ـــ في موسمي العمرة والحج للعام الجاري، كما وجه معاليه بإعداد دراسة شاملة لتطوير الميقات بجميع مكوناته، بما يحقق رسالة الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يشار إلى أن الجولة تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل من معاليه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج والمعتمرين ؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام.