وجه بتوحيد المنتديات والمؤتمرات لتتوافق مع الرؤية.. الفيصل يؤكد على ضمان سلامة الطلاب والطالبات

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس الأربعاء، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة الخطوات، التي اتخذتها وزارة التعليم في مدارس العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة الحالات المشتبه بإصابتها بالجرب ، حاثاً سموه على أهمية توفير كافة الامكانات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة طلاب وطالبات المدارس في الأحياء، التي تم رصد حالات بها.

من جهته، طمأن وزير التعليم سمو أمير المنطقة بأن الوضع تحت السيطرة وأن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهودها للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها.

من جهة أخرى وجه سموه بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الغرف التجارية بجدة والعاصمة المقدسة والطائف ، ومشاركة عدد من المختصين ، لبحث سبل توحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة ، ما يحقق الأهداف المنشودة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي التوجيه بناء على ما رفعه سمو نائب أمير المنطقة ، من توصيات بعد جولته على المحافظات، كان من أهمها عقد ورش عمل استثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع محافظات المنطقة ، وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة اقتصاديا بشكل تكاملي.

ويؤكد توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية الوصول لآليات وبرامج عمل موحدة بين الجهات الحكومية والأهلية تتوافق ورؤية المملكة 2030 ، التي جعلت من القطاع الخاص أحد الروافد المهمة في المرحلة المقبلة، في ظل ما تحظى به منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من فرص استثمارية جاذبة في الجوانب المختلفة.