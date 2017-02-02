” وحدة الأمة في ضوء الكتاب والسنة ” محاضرة بأحد المسارحة

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ألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ، مساء اليوم محاضرة علمية.

بعنوان ” وحدة الأمة في ضوء الكتاب والسنة” وذلك بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان .

بحضور محافظ الأحد عبدالله بن محمد الريثي.

وتناولت المحاضرة ، التي أقيمت بجامع الدحمان القديم ، الواقع الحالي للأمة وما يجب أن يكون عليه حال الأمة الإسلامية.

ووحدة الأمة التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة من خلال وحدة عقيدتها ووحدة رسالتها ووحدة نظامها.

وتأتي المحاضرة ، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة خلال العام الحالي.