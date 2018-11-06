وحدة للخدمات الإرشادية بتعليم أحد رفيدة

أبها – مرعي عسيري

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي كركمان مؤخرا، مقر وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب التعليم بأحد رفيدة، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة الأستاذ سعد حاضر ،ومدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ حامد الشمراني ،وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد آل كركمان، على ضرورة إعادة النظر في رسالة ومهام التوجيه والإرشاد, مشيرًا إلى أن ما يواجهه الطلاب من تحديات كبيرة وما يتعرضون له من جوانب سلبية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحتم على الجميع الاهتمام أكبر بهذه الشريحة مطالبًا بإنشاء وحدة للتوجيه والإرشاد التقني ،ومشروع لربط الإرشاد الأكاديمي الموجود في نظام المقررات بالتوجيه والإرشاد في إدارة الشؤون التعليمية ، مقدما شكره وتقديره لإدارة التوجيه والإرشاد والوحدات الإرشادية على جهودها المتميزة ولمكتب التعليم بالمحافظة على التسهيلات والمجهودات التي قدمت لاستضافة وتهيئة مقر الوحدة الارشادية.