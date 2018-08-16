ودية استعدادية لـ(الدوري)

جدة – بدر النهدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مواجهة ودية مساء اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (رديف الجوهرة)، عند الساعة 7.30 مساء، في مباراة تحدد مدى جاهزية (الراقي والسماوي) خلال اللقاء الذي سيقف مدربو الفريقين الأرجنتيني بابلو جويدي، والوطني حسن خليفة على سير جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يمنح كل من جويدي وخليفة الفرصة الكاملة لكافة اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، كون الأرجنتيني بابلو يبحث عن القائمة النهائية التي سيواجه بها فريق المحرق البحريني ضمن ذهاب دور 32 من البطولة العربية للأندية والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

فيما يخص مدرب فريق جدة حسن خليفة الذي انهى الفريق الأول معسكره الخارجي في القاهرة أمس (الأربعاء) ينتظر اختيار العناصر الرئيسية قبل أن يبدأ في تسريح عدد من اللاعبين وتقديم اللائحة النهائية الرسمية المعتمدة خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.

من جانب آخر انهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي جدة معسكره الإعدادي الخارجي، الذي أقيم في العاصمة المصرية (القاهرة)، والذي استمر لمدة 12 يوماً، تخللها خوض مواجهتين وديتين أمام فريق العربي الكويتي (3-0)، و FCالمصري (2-0)، ووصلت بعثة الفريق الكروي أمس (الأربعاء) مدينة جدة.