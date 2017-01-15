ورحل رجل المكارم والمآثر الخيرة.. الأمير محمد الفيصل..رائد المصرفية الإسلامية ونصير الفقراء

جدة- البلاد

فجع الوطن صباح أمس السبت برحيل أمير البر والإحسان، وصاحب المآثر الخيرة والمكارم المتوارثة، والخبير الاقتصادي رائد المصرفية الإسلامية ومؤسس بنوك فيصل الإسلامية والشركات المالية والاستثمارية المنتشرة عالميا ونصير الفقراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

الميلاد:

الأمير الفقيد محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، ولد في الطائف عام 1356 هـ/ 1937 م، وهو الابن الثاني للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- نشأ الأمير محمد الفيصل تحت نشأة الملك فيصل بن عبد العزيز، ودرس في المدرسة النموذجية بالطائف وتخرج منها ليلتحق بمدرسة هن سكوول في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ثم التحق بجامعة منلو بولاية كاليفورنيا، التي تخرج منها بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1964م.

حياته العملية:

تولى في عام 1379 هـ/1959 م منصب رئيس مطار الرياض القديم حتى عام 1387 هـ/1967 م، ثم عين وكيلا لوزارة الخارجية، وبقي فيها حتى عام 1391 هـ/1971 م، وفي نفس العام تولى منصب أمين مؤسسة الفيصل وبقي فيها إلى عام 1396 هـ/1976 م، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز- رحمه الله.

تفرغ بعدها لأعماله الخاصة، حيث امتلك أنشطة استثمارية كبنك فيصل الإسلامي المصري في القاهرة، ومصرف فيصل الإسلامي في المنامة، وبنك فيصل الإسلامي السوداني بفروعه المتعددة في كافة أنحاء العالم، كذلك الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وهي الذراع الاستثماري النشط، كما شغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العالمى للمدارس العربية الإسلامية الدولية منذ إنشائه عام 1976 م . كما أنه امتلك وشارك في العديد من الشركات المالية والاستثمارية والبنوك، وهي على سبيل المثال لا الحصر: بنك إثمار المنامة – مملكة البحرين، مؤسسة فيصل المالية الأنتيل الهولندية، مؤسسة فيصل المالية سويسرا، رايتون هولاينجر ليمتد جيرسي، الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشركة السعودية الخليجية للأعمال السعودية ، الشركة الخليجية للاستثمارات المالية بجمهورية مصر العربية، الشركة المصرية للأعمال والتجارة بجمهورية مصر العربية، مؤسسة فيصل بالبهامس، مؤسسة فيصل المالية بهولندا، مؤسسة فيصل المالية بلوكسمبورغ. د. إم. إز للخدمات المالية سويسرا، كانترا سويسرا. إم. إف. إيه. إي جيرسي، شركة إثمار للتطوير مصرف الشامل شركة فيصل المالية بجيرسي، بنك فيصل المحدود بباكستان، شركة سوليدارتي بنك البحرين والكويت وشركة دار المال الإسلامي جيرسي.

الأخوة والأخوات:الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، الأمير عبد الله الفيصل ، الأمير تركي الفيصل، والأمير سعود الفيصل.

الأميرة لولوة بنت فيصل، والأميرة هيفاء، والأميرة سارة.

زوجته ابنة عبد الرحمن عزام باشا، أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وأبناؤه:الأمير عمرو بن محمد بن فيصل آل سعود، والأميرة مها، والأميرة ريم.

منح درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة الخرطوم 2011م.

رائد المصرفية الإسلامية:

عرف الأمير الفقيد محمد الفيصل رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري والسوداني، في كتابه: (البنوك والتأمين في الإسلام) البنوك الإسلامية بقوله: (البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي).

وأوضح في لقاءات أخرى أن تأسيس البنوك الإسلامية جاء بهدف تصحيح مفهوم المجتمعات الإسلامية التي يشكّل تعاملها مع البنوك التجارية مخالفةً صريحة لتعاليم الإسلام.

وقال سموه: إن البنوك الإسلامية تعد تجربة رائدة أصبح الكثير يحذو حذوها حتى في البنوك التي لا يدين أصحابها بالإسلام.

وبين سموه أن المسلمين في معاملاتهم مكلفون بلزوم شرع الله سبحانه وتعالى، وتوخي الحلال وتوخي الحرام، مؤكدا على أن مجموعة بنوك فيصل الإسلامية جعلت هذا المبدأ منطلقها منذ تأسيسها سنة 1975م.