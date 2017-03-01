ورشة عمل تناقش 45 احتياجا لسكان مكة وخدمات الحجاج والمعتمرين

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مكة المكرمة- احمد الاحمدي

ناقش أكثر من 130 مختصا من الجهات الحكومية والأهلية في العاصمة المقدسة قرابة 45 احتياجا متعلقا بسكان مكة المكرمة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، خلال ورشة العمل المنعقدة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأقامتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس، بالتعاون مع مركز إسبار للدراسات والبحوث، حول الاحتياجات التنموية لمدينة مكة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وركز المشاركون خلال مناقشاتهم على ثلاث محاور رئيسية التي كانت منطلقا لفعاليات ورشة العمل، حيث استعرضت مطالب سكان العاصمة المقدسة التي تركزت على أهمية معالجة مشكلات الحركة والنقل خصوصا خلال موسمي الحج والعمرة، وفترات الذروة مما يؤثر على صعوبة تنقل سيارات الطوارئ والاسعاف في تلك الطرق، وضرورة الإسراع في إكمال شبكات الطرق الدائرية والاشعاعية وتحسين كفاءة تشغيلها والبدء في تنفيذ مشروع النقل العام،

بالإضافة إلى الحاجة لدورات مياه عامة في بعض الأحياء وخصوصا التي يسكن بها الحجاج، وزيادة أعداد اللوحات الارشادية باللغات المتعددة لمساعدة الحجاج والمعتمرين ومرتادي العاصمة المقدسة .

وبالنسبة للمحورين الثاني والثالث فقد كان التركيز فيها متعلقا بالخدمات والمرافق المقدمة للحجاج والمعتمرين سواء بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو في منافذ القدوم والمغادرة، وكيفية تطويرها لاستقبال الحجاج والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة الى وضع الخطط التطويرية لخدمة الاعداد المتزايدة منهم وفق مؤشرات الاحصاءات للراغبين في آداء مناسك الحج والعمرة ووفقا لرؤية المملكة 2030.

وأكد المشاركون في ورشة العمل أن الامر لا يتعلق فقط بالخدمات والمرافق والبنى التحتية وإنما يشمل أيضا مراجعة الاجراءات وآلية العمل المنبثقة من القطاعين الحكومي والأهلي.