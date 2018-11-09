ورشة عمل عن الملوثات العضوية الثابتة في المملكة

الدمام-حمودالزهراني

أوصت ورشة عمل ” الملوثات العضوية الثابتة في المملكة – الواقع والحلول” التي نظمتها كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل بالعمل على تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإعداد خطة التنفيذ الوطنية (NIP) بالتزامات المملكة نحو اتفاقية ستوكهولم الخاصة بإدارة الملوثات العضوية الخطرة، والتخلص منها في المملكة العربية السعودية وتشكيل لجنة وطنية تتمثل بها كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتنسيق التعاون والتكامل في حماية البيئة السعودية،

ومتابعة وتنفيذ التزامات المملكة بالاتفاقيات البيئية الموقعة والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة وتزويد الهيئات والجهات بالخبرات الجامعية لتنفيذ التزامات المملكة في مجال حماية البيئة وإدارة الملوثات الخطرة رفع مستوى التوعية والإعلام لتعريف المواطنين والمقيمين وجميع قطاعات المجتمع بأنواع الملوثات الكيميائية العضوية الخطرة، وطرق التعامل معها لتجنب أضرارها الخطرة على صحة الإنسان والحيوان، وجميع عناصر البيئة بشكل عام وضرورة توحيد جهود الرقابة على واردات المملكة من المبيدات والكيماويات بكل أنواعها وأشكالها، وإحكام الرقابة على استخدامها وتداولها مع نظام تتبع الأثر.

وكان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج قد رعى نيابة عن مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أعمال ورشة العمل بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة على مستوى المملكة.