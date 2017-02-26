ورش تدريبية لرفع مستوى الأطباء البيطريين

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الرياض – واس

تدشّن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية اليوم , أولى الورش التدريبية الخمس التي تستهدف (250) من الأطباء البيطريين ومساعديهم والمراقبين الصحيين العاملين في مجال صحة وتفتيش اللحوم بالأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة على مدى خمسة أسابيع بفندق هوليدي إن في الرياض .

وتهدف الورش التي تأتي ضمن مخرجات دراسة قامت بها إدارة المسالخ بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، إلى رفع مستوى أداء الأطباء البيطريين في مجال فحص اللحوم والتعامل مع الأمراض الوبائية، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين في إجراء الاختبارات الضرورية بالمسالخ، وتنمية مهارات الأطباء باستخدام تطبيق الجوال في العمليات التشغيلية بالمسلخ لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات.