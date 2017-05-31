ورش عمل لتطوير أداء وكالات وهيئات الثقافة والاعلام

الرياض- واس

نظمت وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية الذي تم استحداثه مؤخراً عددًا من ورش العمل بالهيئات والوكالات التابعة للوزارة، وذلك بهدف تطوير الأداء ووضع مبادرات جديدة تساعد الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويأتي ذلك اتساقًا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 التي تهدف لتحسين أداء الأجهزة الحكومية في الدولة، وتماشياً مع ما تقتضي المرحلة من مواكبة الإعلام لمكانة المملكة العالمية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

وتناولت ورش العمل وضع خطة تطويرية من أجل دعم وتفعيل عملية التخطيط الاستراتيجي، وبحثت تحديد مبادرات جديدة تساعد الوزارة على تحقيق أهدافها الرئيسية. وأوضح مدير مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة إبراهيم الحسينان أن العمل يستمر بشكل مكثف ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الذي يسعى لتحديد أهم التحديات التي تواجهها الوزارة في هيئاتها ووكالاتها وفروعها كافة. وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام تطلع بدور فاعل في برنامج التحول الوطني، مبيناً أنه تم تحديد التحديات الرئيسية والأهداف المرتبطة بها في سبيل تذليل الصعاب التي تعيق العمل. وأبان الحسينان أن مكتب تحقيق الرؤية الذي أنشأته الوزارة قد خطى خطوات ناجحة في دعم وتنفيذ مبادراتها التطويرية، بالإضافة لطرحه أفكار جديدة ومبتكرة تساعد على تقدم المملكة والوزارة وتشكيل نواة لمبادرات جديدة يمكن اعتمادها وبرامج تخدم التقدم في التطوير والتناغم مع استراتيجيات الوزارة والهيئات التابعة لها.

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