ورش عمل لمناقشة ميزانية 2018

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الرياض- واس

تقيم وزارة المالية اليوم ورش عمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام (1438 /1439هـ،2018م)، وتستمر لمدة أسبوعين؛ بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة احتياجات هذه الجهات، بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للدولة.

وستقوم الوزارة من خلال هذه الورش بمناقشة ميزانية 2018م، وفق (3) معايير جديدة وهي: ( الالتزام ، والشفافية، والمشاركة)، وتتكون الورش من (4) جلسات رئيسة؛ تناقش الأولى رأس المال البشري، والثانية تتعلق بمناقشة النفقات التشغيلية، والثالثة تتناول النفقات الرأسمالية، أما الجلسة الرابعة فستكون مراجعة لمسودة الميزانية.يذكر أن نقاشات ورش العمل تأتي كثمرة لمجهودات إعداد الميزانية، التي بدأت في فبراير 2017م وتستمر حتى نوفمبر 2017م.