وزارة الإسكان تتجه لتفعيل البناء الذاتي

جدة- البلاد

من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان اليوم الأربعاء تفعيل خيار البناء الذاتي لمستفيديها ممن لديهم أراض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها، وذلك تزامناً مع الإعلان عن دفعتها الثامنة من حملة سكني 2018م.

وتستقبل الوزارة طلبات الراغبين في الحصول على التمويل من الوزارة فور تفعيل منتج البناء الذاتي، وإحالة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المنتج إلى المؤسسات التمويلية، لافتة إلى أن قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال تقدم لمستفيدي الوزارة فقط.

ومن مميزات البناء الذاتي توفير حلول وخيارات سكنية متعددة للمواطنين المستحقين لتملك المسكن الأول المناسب حسب الرغبة وتسريع حصول المواطنين المستحقين على المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح للبناء الذاتي وإعطاء حرية بناء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره المستفيد بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل.

ويشترط أن يكون المواطن المستحق يمتلك أرضاً سكنية ورخصة بناء سارية المفعول والقدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل وعدم الحصول على دعم سكني سابقاً من وزارة الإسكان.