وزارة الإسكان تطلق المعهد العقاري السعودي

يدشن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, غدًا الأربعاء، إطلاق المعهد العقاري السعودي بالرياض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين .

وأوضح المشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن فيصل بن معمر, أن المعهد العقاري السعودي سيسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري، وتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك خلق فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمناسبات والمعارض ذات العلاقة.

وأفاد أن إطلاق المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, يأتي بهدف تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية، التي ستسهم في زيادة نسبة السعوديين المؤهلين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة، ويسعى لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية لتكون رافداً في إثراء القطاع العقاري .