وزارة الإسكان و(سابك) توقعان مذكرة تفاهم

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الرياض – البلاد

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أداء وزارة الإسكان وتسهيل مهامها وتنسيق الجهود في الموضوعات المشتركة بين الوزارة والشركة.

وأكد سموه أن التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تطوير قطاع مهم وأساسي، من خلال تقديم (سابك) لخبراتها وتجاربها، باعتبارها تمتلك خبرات وتجارب طويلة، ومميزة في العديد من القطاعات، لاسيما وأن مراكز الأبحاث التابعة للشركة المنتشرة حول العالم تسعى إلى التطوير والابتكار في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع البناء والتشييد.

من جهته أكد الوزير الحقيل أن المذكرة تتطرق لعدة مواضيع، منها ما يتعلق بتجارب (سابك) في مجال إسكان موظفيها وتجاربها في العمل الخيري والمؤسسي، والجزء المهم يتطرق إلى ما تحتاجه البلاد في الفترة القريبة المتمثل بإعادة النظر في التقنيات الحديثة المرتبطة بالتغيرات الصناعية المستقبلية في قطاع التشييد والبناء،

مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب (سابك) السباقة بتقديم حلول للمستقبل يستفيد منها قطاع الإسكان، موضحًا أن المذكّرة تأتي امتداداً لمجموعة اتفاقيات وشراكات سابقة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، التي تسهم في تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين؛ هما دعم العرض وتمكين الطلب، وبما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020 اللذين يؤكدان رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم أوجه العلاقة القائمة بين الطرفين للاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والإحصاءات والمعلومات المتوفرة لدى كليهما، فيما يخدم تحقيق أهداف هذه المذكرة، بما في ذلك المعلومات والبيانات التفصيلية, كما تشمل تمكين وزارة الإسكان من الاطلاع على تجارب (سابك) في برامجها لتمليك موظفيها السكن الخاص بهم، ومعايير الاختيار التي تتبناها الشركة وكيفية تمويلها، كما تتضمن الاتفاقية الاطلاع على برنامج الإدخار لموظفي (سابك)،

وخصائصه وآلية عمله، واستعراض التجارب المتعلقة بجودة البناء التي تتبعها الشركة في المباني السكنية والمشاريع القائمة والمنفذة، إضافة إلى تطوير حلول بناء جديدة لتخفيض التكلفة وتسريع عملية البناء بجودة وسعر مناسبين، وتطوير حلول البناء الصديقة للبيئة التي تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، وتجربة (سابك) في إنشاء صندوق موظفي (سابك) الخيري “بر”، وإمكانية الاستفادة منه مستقبلاً.

وتعمل المذكرة على تطوير التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير، بما في ذلك إنشاء برامج للأبحاث في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتنسيق للتعاون في برنامج المسؤولية الاجتماعية للإسكان الخيري، الذي سيتم تخصيص جزء منه في جميع مشاريع وزارة الإسكان، التي سيتم تنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية الإسكانية والقطاع غير الربحي، وستعقد (سابك) والوزارة اجتماعات دورية لدعم وتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين.