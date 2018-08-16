وزارة الإعلام تعرف بمبادرتها(بوابة الحج الرقمية)

جدة – مهند قحطان

عقدت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي ورشتها الثانية مع رؤساء التحرير والصحفيين صباح أمس، في فندق راديسون بلو بمدينة جدة لتعريفهم وشرح إمكانيّات بوابة الحج الإعلامية لعام 1439هـ.

وتضمنت الورشة التعريف ببوابة الحج الإعلامية والتي هي إحدى مبادرات وزارة الإعلام والتي دشنها معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الأسبوع المنصرم وبدأت الورشة بالتعريف بهدف البوابة الإعلامية والأهداف الأساسية لها.

وأوضح ماجد الثقفي، مدير بوابة الحج الرقمية، أن البوابة تعد إحدى مبادرات وزارة الإعلام لتكون رافداً ومنبراً إعلامياً موحداً لجميع الجهات المشاركة في موسم حج ١٤٣٩هـ ، لافتا إلى أن هناك أكثر من 11 قسما من خلال الموقع توفر معلومات دقيقة عن شعائر حج هذا العام متطرقاً إلى قسم الأخبار حيث يتاح من خلاله توفير المعلومات والمواد الإعلامية للصحفيين في الوقت المناسب، بالإضافة إلى قسم مبادرات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج مبيناً أن هنالك تعاوناً مع أكثر من 40 جهة حكومية.

كما تم استعراض القسم الثالث في الموقع والذي يركز على القصص المكانية والزمانية والإنسانية بهدف توثيقها، وكذلك تم عرض القسم الخاص بأرقام الحج ويتم تحديثه بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وبقية الجهات المشاركة، كما يستضيف الموقع الصور والفيديوهات والانفوجرافيكس التي تُعدها الجهات المشاركة.

وأشار الثقفي إلى أن القسم الخامس المخصص لمعالم ومعلومات يبرز أهم آثار ومعالم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ، مشيرا إلى أن قسم خدمات الصحفيين يتيح صوراً مفتوحة المصدر وعالية الدقة للحج والمشاعر المقدسة بالإضافة إلى فيديوهات للحج عالية الجودة. كما يتيح الموقع لجميع الصحفيين بيانات للتواصل مع الجهات المعنية المشاركة لنقل شعائر وقائع الحج بكل يسر ووضوح.