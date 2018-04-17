وزارة الاتصالات تبرم مذكرة تعاون مع مجموعة «ديفوتيم» العالمية

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس ، مذكرة تعاون مع مجموعة ديفوتيم العالمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض , في خطوة تهدف إلى بناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في مجال التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في القطاع وبما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية وما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 .

وقد وقّع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ومن الجانب الآخر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا المهندس أسامة بن صالح الغول , بحضور الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية ستانسلاس بينتزمان والشريك التنفيذي والمدير العام لشركة ديفوتيم في السعودية عبد الله أمارة .

وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز للابتكار وتسريع الحلول الرقمية، الذي سيكون بوابة لتقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة ودعم برامج التحول الرقمي للجهات الحكومية، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسوف يقدم المركز وظائف وفرص تدريبية ذات مهارات عالية لدعم برامج التوطين في إطار رؤية 2030 وسيكون مركزا للابتكار واحتضان رواد الأعمال في القطاع من خلال تحفيز نماذج أعمال رقمية مبتكرة.

كما تضمنت الاتفاقية مبادرات لتنمية رأس المال البشري في القطاع من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وخلق فرص عمل نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم برامج التحول الرقمي في المملكة، من خلال كيان محوري وتقديم خدمات مركز الابتكار والحلول الرقمية.