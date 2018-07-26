وزارة الاتصالات تطلق مبادرة ( حج ذكي )

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم ، مبادرة “حج ذكي” على بوابة “سعودي”، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمتزامنة مع جهود كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة التي تأتي جميعها بهدف إستغلال أفضل الوسائل التي من شأنها أن تيسر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم.

وأفادت الوزارة أن هذه المبادرة التي تضم خدمات رقمية وقائمةً بأبرز التطبيقات التفاعلية ( تحديد المناسك مباشرة ,ومساعدة الحاج على الاستفادة من التقنية في معرفة خطوات انتقاله بين المشاعر ,إرشادات وأدلة تقنية، وتطبيقات صحية، وتطبيقات حكومية تفيد الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ), انطلقت لتعلن عن بدء مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 التي تحظى بإشراف ومتابعة ودعم القيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة أكتمال استعداداتها كافة لموسم الحج المتمثلة في تهيئة البنية التحتية واعدادها الإعداد الأمثل لتسخير خدماتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن شركات الاتصالات وبإِشراف من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وفرت جميع السبل والإمكانيات , وتجري حالياً العديد من الاختبارات الفنية والاستعدادات وتوفير العدد الكافي من الأبراج والتجهيزات وخدمات الإنترنت عالي السرعة، وتمديدات شبكة الألياف البصرية لتمكّين الحجاج والزائرين من الاستفادة من مختلف الخدمات – اتصال وانترنت -.