وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب التقني

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التابعة للمؤسسة بالرياض, بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبداالله بن عامر السواحه, ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان ، فيما وقعها من جانب المؤسسة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني.

وتركز المذكرة على تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات من خلال برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدة مجالات, شملت التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم الروبوت، وتحليل و أمن المعلومات.

وتسعى الوزارة لتطوير التعاون مع المؤسسة للاعتماد على الكوادر الوطنية كمرتكز أساس, وتنمية الموارد البشرية في قطاع حيوي مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .

كما تضمنت المذكرة عدة بنود من أبرزها التعاون على توطين المعرفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم برامج تدريب وتأهيل في مجالات مناسبة لسوق العمل مثل تطوير التطبيقات، وواجه المستخدم، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وصيانة أجهزة الهاتف المتنقل, والتسويق والمبيعات, والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، وغيرها من المجالات ذات العلاقة، حيث تقدم المؤسسة المدربين وقاعات التدريب والمعامل في وحداتها التدريبية المنتشرة في أنحاء المملكة.

وتهدف المذكرة عبر برامجها التدريبية لتأهيل الشباب والشابات المواطنين من خريجي المؤسسة والجامعات والمعاهد ، وكذلك موظفي الجهات الحكومية في المجالات التي تخدم التحول الرقمي, مركزةً اهتمامها نحو البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف, متضمنة بنوداً أخرى، من معهد ريادة الأعمال (ريادة) لدعم رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم, وتسريع مشاريعهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال نماذج أعمال تنافسية ومبتكرة, بالإضافة إلى سعي المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير برامجها الرقمية من قبل الوزارة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل, ورفع مستوى التكامل ما بين الوزارة والمؤسسة في مجالات الشهادات الاحترافية التي تخدم الجميع وتلبي احتياج الشباب والفتيات، متيحة كذلك مشاركة الأبحاث والدراسات والخبرات والمعارف التدريبية ما بين الطرفين في المجالات التي تخدم تطلعات وأهداف الطرفين الإستراتيجية.

وأكد الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م التي تشمل التركيز على تنمية قدرات رأس المال البشري من خلال بناء بيئة رقمية جاذبة تعمل على احتضان وتنمية واستقطاب العقول والمهارات في التحول الرقمي, ودعم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع. مبيناً أن المؤسسة هي الشريك الأمثل لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وبين أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينهم يعد من أهم ركائز النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، لذلك تعكف الوزارة على عقد العديد من الشراكات الخلاقة والنوعية مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جهته, أوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب أن المؤسسة عملت على توسيع شراكتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص, سعياً منها لمواكبة التغيرات المتسارعة وتطوير برامجها التدريبية واستحداث تخصصات تواكب التوجهات الجديدة المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة، مشيداً بالتكامل بين الجانبين بهدف توطين المعرفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهاً في الوقت ذاته بكليات المؤسسة المتخصصة في الاتصالات والمعلومات التي ساهمت في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة الذي يسهم في تقديم تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز, حيث تهدف المؤسسة إلى مواكبة أحدث تقنيات التدريب، كما يقوم المركز بإنتاج محتوى ملائم لهذه التقنيات بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في تنويع أساليب التدريب بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التدريبية.