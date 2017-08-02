وزارة البيئة تبحث عن “سفاح القطط”

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في التواصل مع الجهات الأمنية فور انتشار مقطع فيديو «سفاح القطط»، وتلقيها بلاغات عن الحالة

وقالت الوزارة، في بيان، لها أنها زودت الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة.

مؤكدة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها وحسن التعامل معها، من منطلق مسؤوليتها النظامية.

وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تداولوا فيديو يصور قيام شاب بقتل عدد من القطط باستخدام بندقية، دون أي مبرر، في أحد الأحياء السكنية بمنطقة جدة، خلال وسم تحت اسم #نريد_محاسبة_سفاح_القطط”.