وزارة البيئة تطرح 7 مجالات استثمارية

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الرياض – البلاد

قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة 7 مجالات استثمارية مختلفة في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وذلك خلال مشاركتها بملتقى تحفيز القطاع الخاص . وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور فيصل السبيعي أن القطاع الزراعي يعد ثروة استثمارية خصوصا لرؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، وسكان المناطق الريفية، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أثمرت عن طرح فرص استثمارية خلال ورش عمل “تحفيز القطاع الخاص” . وبين مدير عام الشؤون الاقتصادية والاحصاء في الوزارة خالد سجان أن لدى الوزارة حالياً العديد من الفرص في مجال التمور والمناحل، إضافة إلى الإنتاج الزراعي العضوي، والورد الطائفي والثروة السمكية، العيادات البيطرية والتسويق الزراعي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً أخرى في مجال الاستثمار البيئي ستطرح لاحقاً بحسب التعاون مع الهيئة.