وزارة التجارة والاستثمار تستدعي هواتف آيفون 6S…!

شارك عبر واتساب

استدعت وزارة التجارة والاستثمار هواتف آيفون 6 إس “iPhone 6s” لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”…

إلى التواصل مع الشركة لتوجيه المستهلك لأحد مراكز الخدمة المعتمدة لفحص الجهاز ثم إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً إن تطلب الأمر.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء iPhone 6s لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ. ويمكنك التحقق من شمولية الجهاز عبر: https://t.co/26v7sl9iGy pic.twitter.com/Sum4gbYc7f — التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 22, 2017

وكالعادة يوجد رابط للتأكد من شمولية هاتفك لهذا الاستدعاء بعد وضع الرقم التسلسلي للجهاز عبر هذا الرابط .

فإذا كان هاتفك أحد النسخ المتضررة يجب التواصل مع الوكلاء أو شركة آبل مباشرة لإجراء اللازم .

وضعت وزارة التجارة هذه الأرقام للتواصل

موبايلي & زين : 8008500032

الاتصالات السعودية : 8008449724

حيث سيقوم الوكلاء بتوجيهك لمراكز الصيانة لخدمتك .