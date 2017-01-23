العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزارة التجارة والاستثمار تستدعي هواتف آيفون 6S…!

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وزارة التجارة والاستثمار تستدعي هواتف آيفون 6S…!
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استدعت وزارة التجارة والاستثمار هواتف آيفون 6 إس “iPhone 6s” لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”…

إلى التواصل مع الشركة لتوجيه المستهلك لأحد مراكز الخدمة المعتمدة لفحص الجهاز ثم إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً إن تطلب الأمر.

وكالعادة يوجد رابط للتأكد من شمولية هاتفك لهذا الاستدعاء بعد وضع الرقم التسلسلي للجهاز عبر هذا الرابط .

فإذا كان هاتفك أحد النسخ المتضررة يجب التواصل مع الوكلاء أو شركة آبل مباشرة لإجراء اللازم .

وضعت وزارة التجارة هذه الأرقام للتواصل

موبايلي & زين : 8008500032

الاتصالات السعودية : 8008449724

حيث سيقوم الوكلاء بتوجيهك لمراكز الصيانة لخدمتك .

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التصنيف: تكنولوجيا

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