وزارة التعليم تدشن مشروع العقد العربي واختيار جدة مدينة تعلم

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جدة – البلاد

دشنت وزارة التعليم أمس فعاليات مشروع العقد العربي لمحو الأمية ، واختيار جدة مدينة تعلم ، بناء على ‏ترشيح المملكة العربية السعودية من قبل اليونسكو في المؤتمر الدولي لمدن التعلم ، في دورته الثانية في المكسيك 2015 لقيادة مجموعة الدول العربية في هذا المجال ،وذلك بفندق هيلتون ، بحضور مديري تعليم الكبار بالوزارة ، ومديري تعليم عدد من المحافظات ، وقيادات تعليم البنين والبنات بجدة . وأوضحت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد في كلمة ألقتها نيابة عن معالي وزير التعليم، أن الاختيار وقع على مدينة جدة لتوفر المقومات المطلوبة ولما تشهده جدة من تطور، بالإضافة إلى تنفيذ إمارة منطقة مكة المكرمة لملتقى ‏مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟) لمدة عام كامل لدعم الجهود التنموية في المنطقة لبناء الإنسان فكريا وثقافيا وتوعويا، مؤكدة أن جهود المملكة في محو الأمية والقضاء عليها ‏حققت نتائج إيجابية ، ما أسهم في خفض نسبة الأمية إلى 5% ‏.