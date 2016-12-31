وزارة التعليم تطلـــق مهرجان الفرق المسرحية

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الرياض – البلاد

تطلق وزارة التعليم مهرجان الفرق المسرحية الحادي عشر،الأسبوع القادم بمشاركة أكثر من 100 طالب من الإدارات التعليمية المتأهلة لهذه المرحلة ضمن مشروع المسرح المدرسي .

وأكد مدير عام النشاط الطلابي عبدالحميد المسعود أن هذا المهرجان يحظى برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، كما يعد أحد المشاريع النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بالنواحي الوجدانية والجمالية والمهارية للطلاب، إضافة إلى تعزيز الروح الوطنية لديهم.

وأضاف المسعود أن الوزارة تعمل على دعم المسرح المدرسي من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات الموجهة لجميع المراحل التعليمية .

وأشار مدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة بندر العسيري أن المرحلة الأولى للمشروع المسرحي تتضمن المنافسات المسرحية على مستوى الإدارة التعليمية ومن ثم الانتقال للمنافسة على مستوى المجموعات في المرحلة الثانية وتنتهي بتأهل أفضل عشر عروض إلى المرحلة الختامية في مهرجان الفرق المسرحية المدرسية الذي تنفذه وزارة التعليم في دورته الحادية عشرة باستضافة تعليم جدة في المدة من 3-5 / 4 / 1438هـ .

مما يذكر أن مشروع الـمسرح المدرسي يستهدف في جميع مراحله أكثر من 3000 طالب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، ولتأكيد شراكة الوزارة مع القطاعات ذات الاهتمام فيما كلف نخبة من كبار المسرحيين والمختصين في الشأن المسرحي للقيام بتحكيم العروض المسرحية المدرسية .