وزارة التعليم تعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة مهرجان الإعلام الطلابي

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة التعليم نتائج مسابقتها الوطنية التي أطلقتها الشهر الماضي تحت وسم #مهرجان_ الإعلام _الطلابي التي تم تنفيذها ضمن حزمة برامج لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن التعليم في المملكة .

واستهدفت المسابقة طلاب التعليم العام (بنين وبنات) في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتعزيز مهاراتهم الإعلامية

وإبراز قدراتهم الإبداعية في مجالات فنون العمل الإعلامي الرقمي ( الصورة ، الفيديو ، التصميم) وذلك من واقع البيئة التعليمية .

ومنحت ضوابط المسابقة الطالب والطالبة حرية اختيار الموضوعات التي تسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن التعليم في المملكة بعناصرها ومكوناتها كافة .

وأكدت اللجنة المنظمة أنه منذ اللحظات الأولى لاعتماد وتعميم المسابقة من قبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على مناطق المملكة توالت مشاركات أبنائنا الطلاب والطالبات عبر المنصة الافتراضية المخصصة للمسابقة على موقع وزارة التعليم ومن خلال حساباتها الرسمية

كما نشطت الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات لإيصال المسابقة وتفعيلها بين أوساط الطلاب في المدارس .

وانتهت اللجنة التحكيمية خلال الأسبوع الفائت من تحكيم عدد كبير من المشاركات وصولاً لأفضلها حسب أفضل المعايير الفنية،

فيما حجبت الجائزة الأولى والثانية من مسابقة (أجمل صورة) لعدم ارتقائها للمستوى المطلوب .

وتعمل إدارة العلاقات والإعلام حالياً على التواصل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للتواصل مع الفائزين

وتوثيق حساباتهم البنكية لإيداع الجوائز النقدية في حساب كل فائز

فيما يتسلم أصحاب المراكز الأولى ميدالياتهم الذهبية عن طريق مديري التعليم وبقية المراكز عن طريق إدارات التعليم.