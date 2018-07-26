محليات

إلى المستوى الرابع

وزارة التعليم تعين ٨٩٤١ معلماً ومعلمة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت وزارة التعليم قرارات تقضي بتعيين ٨٩٤١ معلماً ومعلمة إلى المستوى الرابع، فيما صدر قرار بتعيين ٥٨ من محضري المختبرات على المستوى الثاني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن المعلمين المعينين بلغ عددهم ٤٢٥٥ معلماً،

فيما بلغ عدد المعلمات المعينات ٤٦٨٦ معلمةً ، وسيباشرون عملهم اعتباراً من الأربعاء 1439/11/19هـ.

وكشف العصيمي متحدث التعليم أن المرشحين إجمالاً من وزارة الخدمة المدنية بلغ عددهم ٩٣٨٩ مرشحاً ومرشحة وتم استبعاد ٣٩٠ ،

وذلك لعدم اجتياز  ٢٧٤  المقابلة الشخصية ، و استبعاد ١١٦ مرشحاً ومرشحة

إضافة إلى اثنين من محضري المختبرات لوجودهم على رأس العمل في مراتب دون السادسة

وأضاف متحدث التعليم أنه ستتم معالجة أوضاعهم قريباً بتعيينهم على المستوى الرابع.
ibrahim

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