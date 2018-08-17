وزارة الحج : تصريح الحجّ يهدف إلى إعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تصريح الحجّ يهدف إلى إعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك، وفقًا للطاقة الاستيعابية لعناصر منظومة الحج من نقل وإيواء وغيرها.

وقالت: الحصول على تصريح الحج احترامٌ لعظم الزمان والمكان، ولأحد أعظم مبادئ الحجّ الذي جعله الله سواءً للناس.

جاء ذلك ضمن الرسائل التوعوية الموجهة لضيوف الرحمن التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، www.spa.gov.sa ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، وبعدة لغات هي : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التي تخدم حج هذا العام كل في مجال تخصصه.