وزارة الحج والعمرة تعرف بالنظام الإلكتروني الموحد

مكة المكرمة- البلاد

عقدت وزارة الحج والعمرة عدد من اللقاءات التعريفية للمختصين بمكاتب شؤون الحج للدول الإسلامية، لاستعراض مستجدات النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج، والتعريف ببرنامج التدريب لاستخدام النظام، ومناقشة أهم ملاحظات مكاتب شؤون الحج لتطوير النظام لحج 1439هـ، في أطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية لضيوف الرحمن، وتأتي هذه اللقاءات برئاسة مستشار معالي وزير الحج والعمرة – مدير مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج فريد مندر ، واستفادت منها مكاتب شؤون حجاج العراق، والمملكة المغربية، والسودان، وأذربيجان، وإندونيسيا، وسوريا. والصين وتركيا. وأكدت الوزارة أن النظام سيسهم في دفع الضمانات، وإجراء جميع عقود الخدمات، وتكوين حزم الخدمات، وادخال بيانات الحجاج بواسطة القارئات من اجل تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج، وذلك من خلال ربط النظام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.