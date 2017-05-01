وزارة الحج : 25% من معتمري الخارج باكستانيون

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جدة ــ البلاد

اظهر تقرير صادر عن وزارة الحج تجاوز معتمرو 4 دول نسبة الـ56% من بين اعداد معتمري الخارج الموجودين في المدينة المنورة خلال الموسم الجاري.

وبحسب التقرير فان اجمالي المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ حتى السبت، بلغ 5,034,814 معتمرا، بينهم 23.53% يحملون الجنسية الباكستانية، و15.23% من اندونيسيا، و9.35% من الهند، ومعتمرو مصر بنسبة 7.92%.

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ الجوية 4,253,174 معتمر، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 460,742، وعدد القادمين عبر المنافذ البحرية 320,898 معتمر.

وقام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة بعدد من الجولات الميدانية منذ بداية الموسم للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للزوار، سواء فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات المتعهدة، وكذلك مستوى الإسكان والنقل.