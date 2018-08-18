وزارة الحرس الوطني تشارك بالعديد من المهام الأمنية في الحج

تشارك وزارة الحرس الوطني في موسم حج العام الحالي 1439هـ , بالعديد المهام الأمنية المناطة بها ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتقوم الوزارة ضمن المهام الأمنية المسندة إليها بالحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمشاركة في أمن منطقة جسر الجمرات وتنظيم الحشود وتسهيل تفويج الحجاج ووصولهم إلى رمي الجمار ومنع الافتراش ومراقبة منطقة الجمرات، إضافة إلى المهام الأمنية في منطقة الحرم المكي الشريف.

وتوفر وزارة الحرس الوطني من خلال الشؤون الصحية بالحرس الوطني خدماتها الطبية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتطورة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ومستشفى منى الميداني الذي يحتوي على العديد من العيادات التخصصية، إضافةً إلى مواقع صحية في مشعر عرفات ومزدلفة.

فيما يقدم جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الإرشادات الدينية لضيوف الرحمن من خلال استضافته لبعض كبار العلماء والدعاة وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك والإفتاء واستضافة لجنة نسائية تعنى بدعوة النساء من خلال مصلى خاص بهم وإرشادهم عن كل ما يتعلق بفريضة ونسك الحج، إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن.

كما تقدم وزارة الحرس الوطني في المجال الإعلامي، الخدمات الإعلامية والتوجيهية لحجاج بيت الله الحرام من خلال برنامج الحرس الوطني الإذاعي في إذاعة البرنامج العام، إضافة إلى رسالة يومية تلفزيونية تبرز مهام وأعمال الحرس الوطني في خدمة ضيوف الرحمن، في حين تقوم الوزارة باستقبال ضيوفها من حجاج بيت الله الحرام وتأمين إسكانهم ومواصلاتهم ومرافقتهم أثناء تأدية النسك ومن ثمّ توديعهم إلى بلادهم بعد انتهائهم من أداء فريضتهم.

وفي جانب الخدمات العامة تقوم وحدات الحرس الوطني المساندة في مهمة الحج بأعمالها الموكلة إليها حسب الاختصاص، حيث تعنى إدارة المشاريع بتجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة والإشراف على تنفيذ المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات مساندة، وتتولى إدارة لصيانة جميع أعمال الصيانة من تشغيل للمخيمات والكشف على الأعمال الكهربائية والصحية وصيانة المكيفات وأعمال النظافة.

وتقوم قاعدة الإمداد والتموين بتأمين وسائل النقل لحركة الضيوف وتوفير ورش الصيانة نقاط توزيع المحروقات لجميع آليات الحرس الوطني المشاركة في المهمة، وتعمل وحدة الإطفاء على الاهتمام بجمــيع وسائل السلامة.

كما تقوم وحدة الإشارة في جانب تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية بمخيمات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، بتأمين هذه الاتصالات وربطها بالجهات الأمنية الأخرى، فيما تشارك الشرطة العسكرية بالحرس الوطني خلال هذه الفترة بأعمال الحراسة وحفظ الأمن بالمخيمات وتنظيم السير، وفي الإخلاء عند حدوث أي طارئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.