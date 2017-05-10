وزارة الخارجية تفوز بجائزة عالمية في تقنية المعلومات

حصلت وزارة الخارجية على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات( WSIS ) في فرع (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) عن مشروع (التوعية الأمنية في مجال تقنية المعلومات).

وتمنح هذه الجائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD ) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ).

وتتكون الجائزة من ثمانية عشر فرعاً يتم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) .

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية الدكتور عصام الوقيت إن هذه الجائزة جاءت لتؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها بلادنا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بفضل الله أولاً ثم بالدعم اللامحدود من القيادة، والطموحات الكبيرة التي نعمل جاهدين لتحقيقها في وزارة الخارجية بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.