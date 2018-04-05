وزارة الدفاع تطرح منافسة تأمين وتركيب أجهزة الكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عن طرح منافسة تأمين وتركيب أجهزة الكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية برقم المنافسة 39/22 .

وبينت الإدارة الهندسية والأشغال أنه على الراغبين في التقديم على المنافسة الحصول

على كراسة الشروط بقيمة 2000 ريال وتاريخ تقديم العرض 1439/07/29هـ

علما أن فتح المظاريف بتاريخ 1439/07/30هـ الساعة 10 صباحاً وذلك بمقر الإدارة الهندسية

والأشغال بالرياض الدائري الشرقي بين مخرجي(10و11) .

وللاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: هاتف0112576333 تحويلة 22896- مباشر 0114072896 .