وزارة الدفاع تُنهي استعداداتها للمشاركة في تمرين «درع العرب-1»

أنهت القوات المسلحة السعودية استعداداتها للمشاركة في تمرين ( درع العرب-1 ) والذي سيُنفذ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1440/2/21هـ إلى 1440/3/11هـ بمشاركة الإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وأوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي أنه تم الإنتهاء من مرحلة التحضير لهذا التمرين ، مؤكداً جاهزية جميع القوات المشاركة، برية، وجوية، وبحرية، ودفاع جوي.

وبيّن العميد السبيعي أن هذا التمرين يأتي ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية لتأهيل وتدريب منسوبي القوات المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية، وكما يساهم في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة من خلال توحيد المفاهيم لتطبيق مفهوم العمل المشترك.