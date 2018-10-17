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وزارة الدفاع : لا صحة للقاء رئيس هيئة الأركان العامة برئيس الأركان الإسرائيلي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صرح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع عن عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت، والصحيح أن معاليه شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية – واشنطن – قاعدة أندروز الجوية لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018م، وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.
ibrahim

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