وزارة الصحة تحصد جائزتين عالميتين عن «برنامج الأداء»

حصدت وزارة الصحة جائزتين عالميتين من منظمة الإدارات الاستشارية في لندن، عن برنامج أداء الصحة الذي تنفذه الوزارة وحققت فيه نتائج إيجابية

وكانت الجائزة الأولى تقديرية في مجال تحسين الخدمات العامة

والثانية جائزة أفضل مشروع بالمستوى الدولي للعام 2018 MCA international Award 2018.

وكانت الصحة قد تقدمت ببرنامج أداء الصحة الذي يتم تطبيقه حالياً في 72 مستشفى في مناطق المملكة، بهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة الأداء في محاور الخدمات الرئيسة بقياس 42 مؤشراً بالطوارئ، التنويم، العيادات الخارجية، العنايات المركزة، العمليات، المختبرات، الأشعة كما يتم قياس مؤشرات الرضى. ومن ثم يتم إستهداف الفرص بالتحسين.

يذكر أن الصحة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية التي أسهمت بحمد الله في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية، كما تم تحقيق نتائج مرضية في برنامج «أداء الصحة»، وهو مايتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق منظومة الصحة مبادراتها لبرنامج التحول الوطني، سعياً للعمل على توفير قيمة مضافة في «الصحة»، من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وتعلن منظمة الإدارات الاستشارية ومقرها في لندن عن جوائزها في عدة محاور إدارية وقيادية، للمؤسسات التي تقدم مشاريعا نوعية تطويرية في مجالات متعددة.