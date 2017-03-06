وزارة الصحة تطبق المعايير الوقائية على أكثر من 11 ألف قطعة بحرية

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طبقت وزارة الصحة معاييرها الصحية واشتراطاتها على 5728 قطعة بحرية قادمة، و 5582 قطعة بحرية مغادرة عبر المنافذ البحرية الشرقية، إضافة إلى إصدار 42 شهادة الإصحاح الدولية للسفن من خلال 59 جولة للإصحاح البيئي

فيما تم إحالة 137 بحاراً للمستشفيات في المنطقة ضمن أعمال مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية بصحة الشرقية خلال العام الماضي 2016م.

وتقوم إدارة المنافذ بالصحة العامة بصحة الشرقية,بالإشراف المباشر على أعمال مراكز المراقبة الصحية وتطوير وتعزيز القدرات الأساسية في مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية ، في مجال ترّصد الأخطار الصحية والتصدي المبكر لها ومواجهتها وفقاً للوائح الصحية الدولية 2005م من خلال دعمها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية والمساندة وعمل الاختام وطباعة النماذج الخاصة بفسح وتفتيش السفن وفقاً للمعايير الدولية وتدريب العاملين بالمنافذ البحرية حيث تم تنفيذ عدة ورش عمل وبرامج تدريب ميدانية.

كما أن مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية تعمل على مدار الساعة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري/الصناعي، وميناء رأس تنورة، وميناء الخفجي من خلال 21 فنياً يشكلون الكوادر المؤهلة لأداء هذه المهام، وتقوم بالتفتيش الصحي للسفن ومراجعة جهة قدومها ومسار رحلتها ونقاط توقفها ومناظرة شهادات الإصحاح الدولية للسفن والتطعيم وغيرها من الوثائق وملاحظة الحالة الصحية لطاقم السفينة لاكتشاف أية أمراض مستهدفة وفقاً للمستجدات الدولية، والتطهير والعزل والحجر الصحي إذا لزم الأمر، كما تتولى مكافحة نواقل المرض واخذ عينات المياه والإصحاح البيئي في الميناء.