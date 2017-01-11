وزارة الصحة وجامعة أم القرى توقعان مذكرة تفاهم

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

يوقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة في المركز العالمي لطب الحشود، وجامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عساس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الجامعة ووزارة الصحة؛ من أجل تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع، وفق الأسس العلمية والبحثية والأكاديمية التي تضطلع بها، بما يتواكب مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله .

من جهته بيّن عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور حمزة غلمان، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المعهد ووزارة الصحة، وتقديم الدراسات اللازمة المتعلقة بإدارة الحشود، وتبادل المعلومات، فيما يخص خدمة منظومة الحج والعمرة.