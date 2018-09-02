وزارة العدل تقدم 52 ألف خدمة عدلية خارج أوقات الدوام للمستفيدين

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إجراء نحو 52482 عملية عدلية خارج أوقات العمل الرسمية «قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً»، خلال الـ100 يوم الماضية.

واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بـ30826 عملية، تليها القضائية بـ17716 عملية، ثم التوثيق بـ3940 عملية.

وأكدت وزارة العدل أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي

لاسيما في الدعاوى المستعجلة وقضايا الأحوال الشخصية، حرصاً من الوزارة على خدمة المستفيدين.

واشتملت العمليات العدلية على 717 عملية توثيق عقار، 847 دعوى في مبلغ مالي، 414 جلسة في دعاوى نفقة، 236 جلسة في دعاوى حضانة، إضافة إلى 324 جلسة في دعاوى فسخ نكاح، وغيرها من العمليات.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ28125 عملية عدلية، تليها مكة المكرمة بـ9779 عملية

ثم الشرقية بـ4107 عمليات، ثم عسير بـ3048 عملية، ثم جازان بـ1848 عملية.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ1237 عملية، تليها تبوك بـ1202 عملية

ثم المدينة المنورة بـ897 عملية، ثم الجوف بـ766 عملية.

وسجلت منطقة نجران 620 عملية، تليها منطقة حائل بـ537 عملية، ثم الحدود الشمالية بـ174 عملية، ثم الباحة بـ142 عملية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.