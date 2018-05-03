وزارة العدل تقيم “معرض الثقافة العدلية” في القصيم غداً

تطلق وزارة العدل في مجمع العثيم مول ببريدة غداً, النسخة الرابعة من معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء”، وذلك ضمن مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م.

وأوضح المستشار والمشرف على إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس, أنّ المعرض يهدف إلى التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، والأنظمة التي تهم المرأة والأسرة والطفل، وزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، إضافةً إلى الصلح ومدى أهميته كتوجيه رباني، للمساهمة في حل القضايا بطرق ودية دون حدوث قطيعة أو خصومة.

وبين الخميس أن تنظيم المعرض في نسخه الثلاث السابقة في الرياض والظهران وجد تفاعلاً كبيراً وأصداء إيجابية واسعة بما حقّقه من اتصال مباشر بالفئات المستهدفة ونشر الثقافة العدلية, كما اهتمت الوزارة بتنقل المعرض ووصوله لأكثر من منطقة لإسهام في إيصال رسالته والالتقاء بالزوار والتواصل المباشر معهم.

يذكر أنّ المعرض في نسخته الأولى والثانية والثالثة التي أقيمت في الرياض والظهران، شهد إقبالاً واسعاً من الأسر السعودية، حيث تجاوز عدد الحضور 65 ألف زائر.