وزارة العدل تواجه المتلاعبين بعقود العقار

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الرياض – البلاد

رصدت وزارة العدل لجوء بعض المتعاملين إلى توثيق بيوعات صورية لصالح شركات التمويل أو الشركات المملوكة للمصارف لغرض التمويل العقاري.

وقالت الوزارة في تعميم وجهته لجميع كتابات العدل، أنها قد لاحظت تلك الملاحظات وبما أن نظام الرهن العقاري المسجل ونظام التمويل العقاري نصا على الإجراء النظامي الذي يتخذ مقابل ضمان التمويل،

وذلك بتسجيل عقد يكتسب به المرتهن حقاً عينياً على مقدار معين ولما في توثيق مثل هذه البيوعات من مخالفة للنظامين، فقد أكدت الوزارة بضرورة العمل بموجب ما ورد في نظامي الرهن العقاري المسجل ونظام التمويل العقاري.

ويهدف التنظيم والرصد إلى حماية المستهلكين من أي مخالفة تكتسب مصادرة بعض البنود الخاصة بشروط العقود والتمويل ومحاربة الغش في اي عمل من هذا النوع قد يضر بالمواطن. الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى رصد شركات العقار وبيوعاتها المستندية.