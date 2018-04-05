محليات

وزارة العمل تشكر المُبلِّغين عن حالات الإيذاء

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time19 / رجب / 1439 هـ       5 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قدَّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرها لجميع المواطنين المتعاونين معها والمبادرين بالإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف، داعية جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً عن أي حالة قد تتعرض لأي شكل من أشكال العنف.

وأتاحت الوزارة للإبلاغ عن حالات الإيذاء عدداً من الوسائل والقنوات الرسمية، لكي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية

من الوصول إليها، وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة

أو من خلال حساب خدمة العملاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر mlsd_caer

أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.

وأكدت الوزارة، أنها تتلقى جميع البلاغات باهتمام عالٍ وتتفاعل معها

وتعمل على تطبيق نظامي الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل ولائحتهما التنفيذية.

abdulslam

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