وزارة العمل تطلق البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ، بحضور معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص:

البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط: http://www.ca.gov.sa .

وتابع الدكتور الغفيص خلال زيارته لمقر مركز برنامج حساب المواطن…

مرحلة الإطلاق وتلقي الاستفسارات من المواطنين والمواطنات حول البرنامج.

وأفادت وزارة العمل أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً.

كما أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن .

وبإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة.

وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.