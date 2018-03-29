وزارة العمل تطلق خدمة تحديث السداد فوريا

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة تحديث حالة السداد بشكل فوري من خلال التكامل التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت الوزارة، أن خطوة تحديث حالة السداد للمنشآت إلكترونيا وفورياً تأتي ضمن أهداف الوزارة

لأتمتة الإجراءات والخدمات التي تقدمها للمنشآت، بهدف تسهيل تقديم هذه الخدمات وإنجازها سريعاً.

بدوره أبان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة سترفع

خلال خدمة تحديث حالة السداد الإيقاف عن المنشآت التي تلتزم بسداد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

فوراً في اللحظة التي يجري فيها تحديث الحالة، وفي المقابل ستوقف الخدمات لحظياً عن المنشآت غير المتلزمة بالسداد للتأمينات.