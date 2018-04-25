وزارة العمل تنظّم “ملتقى التوظيف الثالث” لمستفيدات الضمان الاجتماعي

نظّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي بمقر مكتب الضمان الاجتماعي في مدينة الرياض اليوم، (الملتقى الوظيفي الثالث) لمستفيدات الضمان الاجتماعي لوظائف المدارس الأهلية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوطين ودعم المستفيدات.

وأقامت الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بالوزارة هذا الملتقى ، بالتعاون مع مجموعة من المدارس الأهلية.

ويهدف الملتقى، إلى دعم مستفيدات الضمان الاجتماعي واستقلالهن ماديًا لتحويلهن من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات وتمكينهن من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

وتم خلال الملتقى إجراء المقابلات الشخصية واستلام السيرة الذاتية لهن من قبل مسؤولي المدارس المشاركة تمهيدًا لتوظيفهن في الوظائف المتاحة (تعليمية، وإدارية) بحسب رغباتهن وقدراتهن، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم هذه الملتقيات طرح العديد من الوظائف المختلفة وتمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من خلال تلك الوظائف، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين الوظائف ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات خاصة مستفيدات الوزارة، وذلك يمثل جزءًا من أهداف الوزارة في تحقيق رؤية 2030.