وزارة المالية تقيم دورة ” التصنيف الاقتصادي والوظيفي وفقاً لمنهجية احصاءات مالية الحكومة” في المنطقة الشرقية

أقامت وزارة المالية أول أمس، دورة تدريبية تحت عنوان:

” التصنيف الاقتصادي والوظيفي وفقاً لمنهجية احصاءات مالية الحكومة ” في المنطقة الشرقية.

التي تأتي امتداداً للجولة التدريبية لإحصاءات مالية الحكومة (جي أف أس).

وتقدمها الوزارة على مدى يومين، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير:

وبمشاركة أكثر من 126 متدرباً ومتدربة، وذلك في القاعة الرئيسية في أمانة المنطقة.

وفي ذات السياق، ألقى معالي أمين المنطقة الشرقية كلمة رحب فيها بالحضور من أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها.

وإمارة المنطقة الشرقية، وجامعة الدمام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والقوات البحرية.

متناولاً أهداف الدورة وأهميتها.

بعد ذلك، قدم المدربون المحاضرات وفقاً للجدول المعد لذلك.

عقب ذلك، قدم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإيرادات عضو لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة عبدالله بن إبراهيم الغملاس.

والمشرف على نظام الخزينة بوزارة المالية عضو لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة خالد بن محمد الحميضي:

درع وزارة المالية وشهادة شكر لأمانة المنطقة الشرقية، نظير جهودها المبذولة والمتميزة باستضافة الجولة التدريبية الرابعة لإحصاءات مالية الحكومة.

استلمها معالي أمين المنطقة الشرقية.

كما قدم معالي المهندس الجبير درعاً تكريمياً لوزارة المالية، لاهتمامها وحرصها على تقديم الدورة والوصول لمختلف الجهات في المنطقة الشرقية في وقت واحد.

وفي نهاية الدورة سلم المشرف على نظام الخزينة بوزارة المالية عضو لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة خالد بن محمد الحميضي.

ومدير فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية إبراهيم بن محمد الرشودي، والمهندس محمد الشاطري من أمانة المنطقة الشرقية، شهادات الحضور للمتدربين.