وزارة النقل تحقق العديد من الإنجازات خلال العام 2016 ضمن استراتيجية النقل الوطنية

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حققت وزارة النقل عدداً من الإنجازات خلال العام 2016م تبلورت في بعض المجالات التي تصب في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 .

وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

في جعل المملكة مركزاً لوجسينا عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول:-

أن الوزارة تعمل منذ بداية البرنامج على التسريع بتفعيل المبادرات التي نصت عليها وثيقة البرنامج.

بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن.

مبيناً أنه تم تحقيق إنجازات عده اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة النقل.

ومن هذه الإنجازات، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

إعداد إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظم له. عدد من المبادرات مثل سلامة الطرق لخفض وفيات الحوادث. مبادرة تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق . تحسين الأداء

ومبادرات أخرى تم البدء بالعمل عليها مثل:-

تحقيق إيرادات من أصول الطرق. تفعيل مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارة.

واستكمل الهذلول حديثة عن الخصخصة التي تشمل مبادرة تخفيض التكاليف وتحسين الأداء وتحقيق الإيرادات من أصول الطرق.

عبر الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية وبالاستفادة من التجارب العالمية.

من جانبه, وأفاد وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق المهندس خميس بن صالح الغامدي:-

أن من أبرز المنجزات التي تم استكمالها، إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق.

ورفع عدد عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 إلى 122 عقداً.

إضافة إلى اكتمال تنفيذ طرق جديدة بطول إجمالي 2,204 كم وفتحها لحركة المرور.

وإبرام 4916 عقداً لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة.

والانتهاء من مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي مسارات الطرق بالمملكة التي يبلغ مجموع أطوالها 315,000 كم.

من جهته, أبان معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح:-

بأن قطاع النقل في المملكة شهد نقلة نوعية في مرحلة التحول الوطني2020.

الذي يركز على وضع استراتيجيات واضحة تعتمد على معايير علمية ووسائل قياس دقيقة للأداء في تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مبيناً أن هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية حققت عدد من الإنجازات وما زالت تعمل عليها وجميع هذه الإنجازات والمبادرات تندرج تحت برنامج التحول الوطني.

بما يحقق تطلعات ويعزز من مكانة مملكتنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وبين معاليه أن هيئة النقل العام حققت مجموعة من الإنجازات خلال العام الماضي 2016 .

التي نفخر بها في تنظيم قطاع النقل ابتداء من تنظيم قطاع النقل البري والأجرة بإطلاق “منصة وصل” لتنظيم شركات الأجرة وتطبيقات توجيه المركبات في المملكة.

إضافة إلى التشديد على تطبيق الأنظمة في مجال تأجير المركبات بعد تنفيذ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة في جميع أنحاء المملكة على هذه المنشآت لرفع مستوى الخدمة والتأكد من تطبيق الأنظمة المتعلقة بهذا النشاط.

إضافة إلى الإطلاق المبدئي في بعض مناطق المملكة ” لمنصة نقل ” لتنظيم النقل البري للتحول إلى نظام الكتروني متكامل.