وزارة النقل تستعرض فرص التعاون مع الاتحاد الألماني في قطاع النقل

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التقى معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم في مكتبه بالوزارة.

دولة المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية الرئيس الفخري للاتحاد الألماني للشرق الأوسط والأدنى (نوموف) جيرهارد شرودر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء عرض مبادرات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع النقل.

وكذلك استعراض مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الخطوط الحديدية.

وأشاد معالي وزير النقل بالشركات الألمانية وخبرتها في مجالات النقل المتعددة وإمكانية مساهمة هذه الشركات في تنفيذ ما يطرح من مشروعات مستقبلية في المملكة.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح .

ونائب الرئيس للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك.