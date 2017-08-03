وزراء إعلام الرباعي العربي يرفضون تسييس قطر للحج

شدد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ، على رفضهم القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة.
وأكد الوزراء أن المملكة العربية السعودية على مدى التاريخ قامت بدور عظيم في خدمة الحجاج ورعايتهم وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين.
وكان وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية , ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قد عقدوا في جدة اليوم, اجتماعاً , وذلك في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر .
وضم الاجتماع كلاً من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد, ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد, ووزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتور علي بن محمد الرميحي, ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر .
كما تناول الاجتماع مجموعة من المقترحات حول تعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم، والعمل على محاربة خطاب الكراهية المدعوم من حكومة قطر.